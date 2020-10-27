Варшава, , 16:35 — REGNUM Польский политик, лидер движения «Кукиз 15» Павел Кукиз заявил, что такие серьезные вопросы, как право на аборт, что волнует и разделяет общество, должны решаться на общереспубликанском референдуме. Об этом сообщает Onet.pl.

По словам Павла Кукиза, один раз в год в стране должен проводиться день референдума. «Тогда власть могла бы спросить население о самых важных и при этом спорных вопросах. Таких, как аборты, и правительство узнало бы, за или против дальнейших ограничений выступают граждане», — отметил политик.

«Что касается вопроса об абортах, то это касается граждан, и особенно женщин. С их мнением следует консультироваться, и референдум дал бы четко понять, чью сторону занимает общество. Это помогло бы обезопасить нас от дальнейшего раскачивания ситуации», — подчеркнул Кукиз.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.