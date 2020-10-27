Москва, , 15:35 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что страны ЕС могут предоставить Белоруссии «миллиарды долларов» для поддержки будущих реформ в стране, если в республике сменится власть, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Одна страна из СНГ осталась неразграбленной. Что вы творите, интернетное общество? С такими будущего не будет, как и такой страны, как Беларусь», — поделился мнением Александр.

Часть пользователей выразила свою уверенность, что данные средства, которые ЕС желает выделить Белоруссии, будут отданы совсем не на безвозмездной основе. Таким образом, думают они, ЕС хочет взять под контроль республику и наложить на неё долги.

«Ну, кто даст миллиарды денег просто так? А Евросоюз ещё ни копейки без возврата не дал никому. Точно также, как и США. Вот и рассказывает сказки Тихановская своим соотечественникам! Себе-то она получила и ещё получит. На такие цели Евросоюз дает охотно, подкармливает», — думает Вера К.

Другие пользователи считают, что Белоруссия в состоянии сама себя прокормить и ей не нужны подачки со стороны Запада. Они уверены, что Тихановская, в случае её прихода к власти в республике, «уничтожит местную промышленность» и «насадит стране долговую модель».

«ВВП Белоруссии 60 млрд долларов в год. Сейчас бы за «миллиарды» сдавать европейцам такую страну. В первую очередь они прикончат именно промышленность Белоруссии. И не будет уже такого ВВП», — считает Алексей.

Отдельные комментаторы предположили, что финансовая «помощь» Запада обяжет Белоруссию разместить на своей территории базы НАТО.

«На какие реформы? Все «прихватизировать»? Уже это происходило во многих странах. Все реформы — это потеря государственности, обнищания основной массы населения, обогащение небольшой кучки, безработицы, полностью платное обучение и медицина. А взятые миллиарды от Запада придется отдавать, и в первую очередь это размещение баз НАТО, установление тотального контроля над страной, потеря суверенитета», — пишет Пётр М.

Напомним, 25 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что страны ЕС могут предоставить Белоруссии «миллиарды долларов» для поддержки будущих реформ в стране, если в республике сменится власть.