Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» победит на предстоящих выборах в парламент страны. Такое мнение 27 октября высказал агентству «ИнтерпрессНьюс» политолог Рамаз Сакварелидзе.

«Грузинская мечта» обречена на то, чтобы в третий раз прийти к власти и скомплектовать правительство», — заявил журналистам Сакварелидзе.

Он отметил, что согласно данным соцопроса, которые недавно опубликовало рейтинговое агентство Survation, правящую партию готовы поддержать 55% респондентов. Если даже рейтинг «Грузинской мечты» до выборов из-за какого-то потрясения упадет на 10%, что Сакварелидзе считает маловероятным, то партия всё равно победит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Победившая на них партия сможет назначать премьер-министра страны. Если политсила наберет больше 40%, то сможет формировать правительство, не вступая с оппозиционными партиями в коалицию.

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