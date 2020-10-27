Москва, , 14:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять политической конфронтации на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

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"Мир быстро меняется, появляются новые угрозы, такие как коронавирусная инфекция. Интересы глобальной стабильности требуют своевременного реагирования на эти вызовы. Но вместо этого мы видим, как пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции. Мы должны противостоять этому», — заявил Володин на Шестом Парламентском форуме БРИКС.

Международное сотрудничество в интересах здоровья и благополучия людей должно эффективно противостоять этому злу, подчеркнул спикер Госдумы.

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