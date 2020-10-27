Занзибар, Танзания, , 14:26 — REGNUM Кандидат на пост главы Занзибара от оппозиционной партии ACT-Wazalendo Маалим Сеиф Шариф был арестован, передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя партии.

В соответствии с заявлением, Маалим Сеиф Шариф был арестован утром 27 октября, когда на полуавтономном острове началось досрочное голосование на всеобщих выборах.

В заявлении говорилось, что кандидат был арестован при попытке проголосовать на одном из избирательных участков. Досрочное голосование назначено для представителей Избирательной комиссии Занзибара, военнослужащих и сотрудников служб безопасности.

Напомним, что ранее Маалим Сеиф Шариф выступал против внесения поправки о досрочном голосовании, утверждая, что это даст простор для фальсификаций и злоупотреблений, что решительно опровергается избирательной комиссией.

Полиция пока никак не прокомментировала предполагаемый арест политика.

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