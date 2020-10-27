Москва, , 14:23 — REGNUM Парламентарии должны «создать необходимые законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в сфере здравоохранения, сделать все для повышения эффективности систем государственного управления в борьбе с инфекционными заболеваниями». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Шестого Парламентского форума БРИКС в режиме видеоконференцсвязи.

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"Насколько это важно, показала пандемия коронавирусной инфекции, которая оказала негативное влияние на жизнь людей, привела к кризису экономики мира», — отметил Володин.

В результате эпидемии серьезно пострадали промышленность стран БРИКС, строительная сфера, малый и средний бизнес, прежде всего, сектор услуг.

«В этих условиях нам важно в рамках парламентского измерения активнее работать над реализацией решений лидеров наших стран, поддерживать постоянный диалог, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул Володин.

Главы государств поставили задачу работать над совместными мерами по преодолению последствий пандемии, напомнил спикер Госдумы.

Важным шагом в этом направлении должно стать принятие до конца 2020 года обновленной Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года.

«Документ определит ориентиры и приоритеты нашего взаимодействия, даст новый импульс развитию торгово-инвестиционного сотрудничества пяти стран», — заявил Володин.

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