Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Депутат гордумы Нижнего Новгорода посетил работу один раз за пять лет, когда получал депутатский мандат. За это к нему применят «меры ответственности в виде предупреждения». Об этом говорится в повестке заседания гордумы, намеченного на 28 октября.

Предупреждение Владимиру Амельченко грозит за то, что за все время работы прошлого созыва городской думы появился на работе один раз. По итогам сентябрьских выборов он баллотировался от партии «Единая Россия» и вновь стал одним из 35 депутатов VII созыва.

По данным нижегородских СМИ Амельченко «из года в год входит в число самых богатых депутатов Нижнего Новгорода».