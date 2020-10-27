Минск, , 13:51 — REGNUM Подведение итогов социально-экономического развития Белоруссии за прошедшую пятилетку и выработка механизмов обеспечения экономического роста будут среди главных вопросов готовящегося VI «Всебелорусского народного собрания». Об этом 27 октября на совещании с чиновниками заявил Александр Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.

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«Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост», — поведал Лукашенко.

Согласно официальному сообщению, он указал на особое внимание к вопросу избрания делегатов собрания. Президентская пресс-служба традиционно не уточняет, кто и как будет избирать этих делегатов на пропагандистское мероприятие.

«Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека, — сказал он. — Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают — примем решения и будем по ним жить».

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Напомним, ранее власти Белоруссии пресекали попытки Владимира Некляева (экс-кандидат в президенты) и других оппозиционных политиков стать делегатами «Всебелорусского народного собрания». Само собрание представляет собой мероприятие тщательно отобранных чиновниками сторонников Лукашенко, которые от имени белорусского народа голосуют за одобрение проводимого бессменным правителем курса.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. в нынешнем году он заявил о перспективе принятия на референдуме новой конституции. Оппозиция отказалась участвовать в этом проекте, требуя отставки Лукашенко, прекращения полицейского террора и освобождения всех политзаключённых. Протестные манифестации с такими требованиями проходят в постсоветской республике третий месяц.