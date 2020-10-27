Москва, 27 октября 2020, 13:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о вызове экстренных служб по номеру «112» в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Инициатива призвана установить единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы-112, реализация сейчас происходит на основании методических рекомендаций, совместных писем и обращений МЧС России и Минкомсвязи России, а также поручений правительства.
Принятие закона повлечет снижение размеров ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций за счет создания систем-112 в регионах, отмечают в правительстве РФ.
В ходе дискуссии депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) настаивала на компенсациях из федерального бюджета регионам и муниципалитетам на реализацию новых полномочий.
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