Сеул, , 12:09 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал слова утешения премьер-министру Болгарии Бойко Борисову в связи с заражением коронавирусом. Об этом южнокорейский лидер сообщил в социальной сети Twitter.

Глава государства пожелал премьер-министру Болгарии скорейшего выздоровления и выразил надежду на скорейшую стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

С начала пандемии в Болгарии выявили более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 1,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи пожелал скорейшего выздоровления президенту Польши Анджею Дуде, президенту США Дональду Трампу и его супруге, а также премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.