Москва, , 11:46 — REGNUM Попытка смены власти в Белоруссии была предпринята при политической и финансовой поддержке западных стран, заявил 27 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По его словам, это делалось в том числе с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что внутренняя белорусская ситуация осложнена вмешательством извне, без которого в стране никогда бы ничего подобного не произошло.

Он добавил, что реакция России на ситуацию, которая сложилась в Белоруссии в августе текущего года, говорит о важности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и потому данную организацию нужно развивать.

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