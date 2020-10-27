Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM На уровне российских регионов можно было бы запустить рейтинги качества жизни. Об этом 27 октября заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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"Цели устойчивого развития очень важны для каждого региона, да и для муниципальных образований наших регионов», — заявил Морозов.

«Мы больше и дальше пошли: мы не только в стратегии социально-экономического развития заложили цели устойчивого развития, но и подключили к этому направлению муниципальные образования», — подчеркнул он.

По его словам, в Ульяновской области проанализировали вопросы качества жизни на муниципальном уровне. В результате было принято решение, чтобы задачи эти фиксировались не только в целях устойчивого развития, но и в отдельном рейтинге качества жизни.

«Мы организовали конкурс проектов, направленных на улучшение качества жизни. И я в какой-то степени предлагаю даже подумать нам всем о том, чтобы подобный нашему конкурсу на уровне муниципальных образований проводился на уровне всех российских регионов», — указал Морозов.