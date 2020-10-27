Кострома, , 10:58 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников назначил директоров четырёх департаментов региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Должности за собой сохранили: директор департамента лесного хозяйства Александр Голубев, глава департамента образования и науки Илья Морозов, директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Беляев.

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Главой департамента культуры стала Марина Назина. Напомним, ранее это место занимала супруга мэра Костромы — Елена Журина. Она получила новое назначение, став директором департамента по труду и социальной защите населения.

В культурном департаменте Назина работает более года, до прихода в структуру она 16 лет трудилась на «руководящих должностях в сфере культуры».

Читайте также: В Костромской области в разгар пандемии меняют директора депздраваОтметим, что интригой по-прежнему остаётся ситуация с назначением директоров областных департаментов здравоохранения и региональной безопасности. В настоящее время эти обязанности исполняют Дмитрий Новиков и Леонид Захаров. Оба они ранее занимали должности заместителей директоров.

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