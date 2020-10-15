Кострома, 15 октября 2020, 15:30 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев сложил полномочия в связи с «тяжестью» возлагаемых на него обязанностей. Об этом заявил костромской врач и политик Игорь Шевченко.
По его информации, профильный департамент может возглавить главврач Окружной больницы Костромского округа No2 Дмитрий Суриков или главврач костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян.
Информацию об уходе Нечаева с поста ИА REGNUM подтвердили несколько источников.
Заместитель председателя комитета Костромской областной думы по здравоохранению Александр Плюснин полагает, что решению об отставке Нечаева предшествовало недовольство депутатов и главных врачей костромских больниц.
Как пояснили в департаменте здравоохранения Костромской области, с 15 октября исполняющим обязанности директора департамента выступает Дмитрий Новиков — первый заместитель Нечаева. Интересно, что на сайте городской больницы города Костромы в разделе «руководители» уже появилась карточка с именем Нечаева. Ожидается, что имя нового главы департамента костромичам назовут в ближайшие дни.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава костромского департамента здравоохранения отправился на карантин