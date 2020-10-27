Додома, , 10:43 — REGNUM 59 наблюдателей от Восточноафриканского сообщества (ВАС) приступили к работе в Танзании, где 28 октября пройдут всеобщие выборы. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации репортеров, наблюдатели были размещены в районах Дар-эс-Салам, Танга, Занзибар, Пемба, Линди, Мтвара, Додома, Додома, Мбея, Сингида, Кигома, Килиманджаро, Морогоро и Мванза.

Группу наблюдателей от ВАС возглавляет экс-президент Бурунди Сильвестр Нтибантунганья. В соответствии с заявлением наблюдателей, их целью является обеспечение независимых и справедливых выборов. Они также отметили, что выборы в Танзании предоставят возможность странам Восточной Африки обменяться опытом по избирательному процессу.

Оценка наблюдателей о ходе выборов будет представлена после завершения голосования.

Напомним, что свою кандидатуру на президентские выборы выдвинет действующий президент Танзании Джон Магуфули. Конкуренцию ему составят 14 кандидатов.

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