Степанакерт, , 09:50 — REGNUM Указ о смене министра обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР), по причине ранения последнего, подписал президент НКР Араик Арутюнян. Он сообщил об этом 27 октября на своей странице в соцсети Facebook.

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«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (НКР)», — написал в своем сообщении Араик Арутюнян.

Также он указал, что вместо Джалала Арутюняна на данную должность был назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, которому в связи с этим было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, глава НКР отметил, что данное решение принято из-за ранения Арутюняна на одном из боевых постов и «не должно давать повода для кривотолков».

«Желаю Джалалу Арутюняну выздоровления, уверен, что он очень скоро вернется в строй, чтобы продолжать служить родине», — говорится в сообщении главы НКР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Единый армянский информационный центр при правительстве Армении сообщил, что в настоящее время в Нагорном Карабахе на отдельных направлениях продолжаются военные действия локального значения.

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