Бишкек, , 07:41 — REGNUM Секретарь Совбеза Киргизии Кенешбек Дуйшебаев освобожден от своей должности по указу и. о. президента республики Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«В соответствии с указом, подписанным исполняющим обязанности президента, Дуйшебаев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 в столице страны Бишкеке. Его адвокат отметил, что бывшего главу государства поместили в камеру для заключенных-смертников. При этом сам Атамбаев объявил голодовку в знак протеста на перевод в эту камеру.

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