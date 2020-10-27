Кабул, , 07:04 — REGNUM Группа вооруженных боевиков нападала на здание полиции в провинции Хост на востоке Афганистана, передает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что сначала у здания взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого вооруженные боевики ворвались в помещение и устроили стрельбу. В результате столкновения пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, их точное число не сообщается.

Отмечается, что полицейским удалось уничтожить еще один заминированный автомобиль. Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Афганистане произошел взрыв в западной части Кабула. В результате теракта погибли не менее десяти человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести.

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