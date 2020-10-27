Нью-Йорк, США, , 07:01 — REGNUM Заседания комитетов Генеральной Ассамблеи ООН и встречи Совбеза будут проводиться в онлайн-формате из-за случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников организации, сообщает пресс-служба ООН.

«После информации от секретариата о пяти случаях заражения в одном из постоянных представительств нам поступила рекомендация медицинской службы ООН отменить все встречи в личном формате в штаб-квартире ООН 27 октября», — говорится в сообщении.

По данным российского постоянного представительства при ООН, заседание по Сирии будет проходить в онлайн-формате. Ранее все заседания в ООН собирались проводить очно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября генсек ООН Антониу Гуттереш призвал мировое сообщество сплотиться для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, в настоящее время у человечества есть один общий враг — COVID-19.

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