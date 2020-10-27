Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США ведет подготовку на случай возникновения массовых уличных беспорядков по итогам всеобщих выборов, намеченных на 3 ноября, передает телеканал CNN со ссылкой на замглавы ведомства Кена Кучинеллии.

«Наши команды готовы действовать так, как нужно», — заявил он.

По словам Кучинелли, отряды специального назначения пограничной и иммиграционных служб активно проводят тренировки личного состава на случай уличных беспорядков. При этом в настоящее время МВБ США не располагает какой-либо точной информацией о наличии реальной угрозы возникновения хаоса на американских улицах после выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о подготовке к возможным уличным беспорядкам и погромам, которые могут возникнуть после всеобщих выборов в США. По его словам, эта работа в городе ведется на всех уровнях.

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