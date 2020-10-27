Минск, , 01:53 — REGNUM От нескольких десятков до тысячи человек на разных предприятиях Белоруссии поддержали так называемую общенациональную забастовку, объявленную с 26 октября как ультиматум действующим властям республики, передают белорусские СМИ.

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«Полномасштабной забастовки не получилось. Действующей власти удалось подавить негативные настроения на многих заводах», — сообщает интернет-портал Tut.by.

По сведениям источников, наиболее массовой забастовка оказалась на предприятиях «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе. Там призыв оппозиции к остановке работы поддержали около тысячи человек. Другие предприятия «бастовали» во время технических перерывов, либо незадействованными цехами. В ряде случаев отдельные граждане просто мешали нормальной работе предприятий.

К вечеру 26 октября министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил, что организации, которые курирует его ведомство, работают в прежнем формате, «хотя в обеденный перерыв, в технические перерывы люди собирались, обсуждали текущую ситуацию».

«Мы оптимистически настроены и все предприятия сегодня отработали в штатном режиме», — сказал он.

По данным правозащитного центра «Весна», за день протестов в Белоруссии были задержаны более 300 человек, в основном — в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале 26 октября общенациональной забастовки в республике. Также она призвала частный бизнес и религиозные общины начать общенациональную забастовку.

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