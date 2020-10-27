Могадишо, , 00:28 — REGNUM Террористы из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную колонну на юге Сомали, сообщает пресс-служба администрации города Квансах-Дере.

Сообщается, что нападение произошло во время продвижения колонны к военной базе в городе Квансах-Дере. Возникла перестрелка.

«Мы убили четверых террористов в ходе перестрелки. Погиб один солдат, еще двое получили ранения», — заявил глава города Абди Рисах Абдулани Ибрагим.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября военнослужащие армии Сомали вступили в бой с террористами в районе Афгойе к северо-западу от столицы страны Могадишо. В ходе столкновения погибли десять военных, четверо террористов были убиты.

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