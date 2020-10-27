Москва, , 08:54 — REGNUM Заявление отбывающего срок в американской тюрьме Виктора Бута о том, что после выборов президента США в стране может начаться гражданская война, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане написали соответствующие комментарии 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Не смешите мои помидоры, а кто такой, собственно, Бут? Это, кажется, тот, кто продавал нелегально оружие, а теперь вещает из тюрьмы. Прикольно!», — пишет Николай Сидоров.

Часть пользователей оказалась уверена, что гражданской войны на территории США быть не может по той причине, что Америка и является автором множества сценариев оранжевых революций. Поэтому в США может произойти что угодно, но госпереворота на территории этой страны произойти не может, считают люди.

«Некому сценарий писать для гражданской войны в штатах. Все сценаристы живут там сами. А то, что происходит между партиями и их кандидатами в штатах, всего лишь шоу», — считает Семён.

Другие призвали не загадывать, потому что в истории уже был невероятный, казалось бы, пример того, как одна сверхдержав потерпела поражение в холодной войне и распалась после того, как не смогла разобраться с внутренними противоречиями.

«Всё может быть. Во всяком случае распад США на отдельные государства вполне возможен. При том, что любой штат, имеет право на выход из союза на законодательном уровне! В 1991 году кто бы мог сказать, что СССР перестанет существовать?», — пишет пользователь под псевдонимом «Очарованный странник».

Но нашлись и те, кто указал на то, что США являются мировым финансовым центром и, в случае, если даже в стране начнётся гражданское столкновение, элитарии смогут завалить всё это деньгами, погасив тем самым вероятный переворот.

«Бут конечно лукавит. Уж кому-кому, как ни ему, хорошо известно, что США — это самый главный центр капитала у мировой империалистической закулисы. И она никогда не допустит там гражданской войны. Просто зальют все свеженькими, только напечатанными долларами со станка, а расплачиваться за это будет, как всегда, весь остальной мир», — поделился мнением «Красноармеец РККА».

Напомним, 26 октября гражданин России Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, предположил, что в ночь после президентских выборов в США может начаться гражданская война.