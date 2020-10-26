Рим, , 18:36 — REGNUM Бывший депутат Парламента Италии, ответственный за международные связи партии Forza Italia, эксперт по геополитике и международным отношениям Дарио Ривольта (Dario Rivolta) прокомментbровал изданию Notizie Geopolitiche ситуацию с отравлением Алексея Навального

«Перед лицом любого преступления настоящие следователи немедленно попытались бы выявить того (или тех), кто мог действительно его совершить, — уверен Ривольта. — Для этого им бы потребовалось сузить круг вероятных виновников до тех, кто физически был в состоянии совершить его, и тех, кто извлек или извлечет из этого выгоду. Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза, конечно же, не полицейские, и не похоже, чтобы они распорядились о проведении надлежащего расследования. Однако 12 октября они заявили, что тех, кто пытался убить Алексея Навального, следует искать среди сотрудников российских спецслужб. Как следствие, они наложили санкции на семь человек и на один российский научно-исследовательский институт, предположительно причастные к преступлению».

«Примем как данность, что случай с известным диссидентом действительно был попыткой отравления при помощи некоего производного от «Новичка» (хотя некоторые сомнения остаются: те, кто работает в секретных службах, знают, что любое доказательство можно подтасовать таким образом, чтобы оно выглядело «правдивым»), и попытаемся сделать то, что европейские министры не сумели или не захотели сделать, — пишет эксперт. — Прежде всего, кто мог совершить сам акт отравления? Мы знаем об этом веществе, что это нейротоксическое химическое соединение, разработанное Советским Союзом во время холодной войны. После распада страны химическая формула вещества стала достоянием общественности, и ее заполучили многие страны, в том числе и западные. Вероятно, его продолжили производить уже не в России, а где-то еще. Например, говорят об Украине. Таким образом, возможный «инструмент» мог находиться в руках кого угодно, а не только россиян. Во время полета из Томска в Москву Навальный почувствовал себя очень плохо, самолет совершил экстренную посадку, и его срочно отвезли в омскую больницу. Никто не мог точно указать, когда именно произошло отравление: до посадки или в самом самолете. В первом случае возможный убийца мог оказаться среди десятков людей, с которыми он встречался в городе; во втором им мог быть кто угодно, находившийся в самолете во время рейса. Однако никто не составил список людей, которые могли с ним встречаться — ни русские (у которых несомненно есть список пассажиров и экипажа), ни друзья Навального, которые были с ним и всегда сопровождали его на встречах с его политическими соратниками в Томске. Таким образом, убийцей мог быть кто угодно (русский, украинец и др.), и пока он остается неизвестным. Несомненно, если бы речь шла о сотруднике российских спецслужб, то он бы явно осрамился, оказавшись неспособным выполнить задание, которое любой начинающий секретный агент точно смог бы довести до конца. Другой непреложный факт заключается в том, что врачи омской больницы не могут считаться сообщниками, потому что поступивший к ним Навальный был на волосок от смерти, а те его откачали и восстановили настолько, что его даже смогли отправить в Германию специальным рейсом по приказу самого Путина».

«А теперь посмотрим, кто мог быть заинтересован в отравлении молодого правозащитника. — продолжает Ривольта. — Начнем с России. Широко известно, что Навальный является оппонентом нынешнего обитателя Кремля. Представляет ли это для него политическую опасность? Трудно предположить. Несмотря на то, что он собрал определенное количество сочувствующих среди представителей среднего класса некоторых крупных городов, в остальной части России его популярность весьма незначительна, в том числе из-за бойкота, проводимого всеми крупными СМИ страны. Кроме того, хотя он и выразил желание баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года, это оказалось невозможным, поскольку он был исключен из списков из-за судимости (реальной или сфабрикованной), которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру. И все же, даже если бы он смог участвовать в выборах, его шансы на успех оставались бы крайне невелики. Конечно, если бы он вдруг собрал хороший процент, то мог бы тем самым встать поперек горла нынешнему правящему классу. Но достаточно ли этого, чтобы решить, наконец, избавиться от него? И почему именно сейчас? Если предположить, что в Кремле сидят политически неопытные личности, то ничего нельзя исключить, но гипотеза, что аппарат Путина состоит из некомпетентных политиков, со всей очевидностью оказывается несостоятельной перед лицом всех результатов, которые эта команда, начиная с министра иностранных дел Лаврова, сумела достичь за годы своего пребывания у власти. Как в политическом, так и в экономическом плане наиболее важным фактом, объединяющим сегодня Россию и западный мир, являет прокладка газопровода «Северный поток-2». Его строительство почти завершено (осталось проложить последние 150 км трубы из общей протяженности 1222 км), хотя в последние месяцы усилилось давление США и Польши против его строительства. Германия и все участвующие в проекте компании (более сотни) столкнулись с угрозой «вторичных санкций» со стороны США в случае завершения работ. Тем не менее, Берлин заявил о своем желании продолжать операцию, а чтобы утихомирить американцев, он также обязался покупать американский сжиженный газ в дополнение к российскому газу, поступающему по этому трубопроводу. Разве можно предположить, что власти в Москве настолько глупы, чтобы не понимать, что отравление политического оппонента предоставит повод игрокам против России (будь то в силу фобии или интересов) разыграть другие карты и тем самым надавить на канцлера Меркель, чтобы та бросила «Северный поток-2» на произвол судьбы? Разве можно предположить, что Путин настолько поверхностен, что готов рискнуть возможностью удвоить поставки газа в Германию, тем самым укрепив свои экономические отношения с самым могущественным из европейских государств?».

«Повторим: все возможно, но, чтобы разглядеть заинтересованность России в нынешнем отравлении Навального, действительно придется приложить усилия и выйти за рамки всякой логики и здравого смысла, — полагает экс-депутат итальянского парламента. — В отличие от наших министров иностранных дел, мы не хотим никого обвинять без конкретных доказательств, но, если мы продолжим искать тех, «кому это выгодно», трудно не заметить, что субъекты, заинтересованные в осложнении отношений с Россией, существуют, и их больше одного. Например, Польша. Она уже давно просит Брюссель (который оставляет эти просьбы без внимания) ужесточить европейские санкции против России, продолжая муссировать идею агрессивного и вредоносного настроя Москвы в отношении себя. Невероятность этой гипотезы очевидна любому аналитику в области международной политики, но она полезна, чтобы продолжать оставаться привилегированным собеседником Соединенных Штатов на нашем континенте и не допускать, чтобы Брюссель предпринял экономические шаги против нее из-за принятия законов, попирающих конституционные свободы. Или ещё США. С первых десятилетий прошлого века в Вашингтоне и Лондоне величайшую опасность для англосаксонской мировой гегемонии видели в сближении Германии и России. Если это было понятно и приемлемо во времена холодной войны, когда противостояли два мировоззрения, и имперская воля Советского Союза была очевидна (и, в особенности, осуществима), то сегодня, даже если бы нынешняя Россия этого хотела (в чем мы сомневаемся) то она была бы не в состоянии этого достичь (в отличие от Китая!). Как бы то ни было, всем ясно, что многие американцы до сих пор априори проникнуты антироссийскими настроениями. К этому следует добавить, что перепроизводство газа способом гидроразрыва пласта (fracking gas) в Cоединенных Штатах требует мировых рынков сбыта, и Европа продолжает оставаться одним из крупнейших потребителей этого типа энергии. Спрос растет, особенно в Германии, где было решено закрыть все атомные электростанции. Можем ли мы сделать из этого вывод, что возможность затруднить поставки российского газа в Европу косвенно благоприятствует американскому газу? Наконец, хотя список можно продолжить (см. Турцию и «Турецкий поток»), нельзя забывать об Украине. Кто больше всего проиграет от удвоения объемов газа, поступающего из России в Европу минуя другие, уже существующие, трубопроводы? Ответ очевиден: именно Украина. Сегодня газ, который поступает и в Италию через Австрию, проходит как раз по трубопроводам этой страны, которая благодаря этому транзиту получает богатые легкие прибыли и приобретает политический вес, позволяющий ей шантажировать одновременно Европу и саму Россию. Реализация российско-германского газопровода создаст возможность того, что в случае любого негативного события поставки через Украину могут быть полностью прерваны, не создавая проблем для европейских потребителей. Разве это не достаточная причина разыграть любые карты, чтобы «Северный поток» не был достроен и запущен?».

«Итак, вот наши выводы, — резюмирует Ривольта, — многие имели доступ к «Новичку» и возможность его применить. Существовало и существует более одного субъекта, извлекающего выгоду из отравления оппонента нынешнего режима, которое произошло на территории России. Приведенные данные заставляют усомниться в том, что приказ о совершении этого преступления (закончившегося неудачей — возможно, намеренно), исходил именно из Москвы. Приняв решение о введении новых санкций против России, наши министры иностранных дел провели чисто политическую операцию, а отнюдь не расследование. Все это, безусловно, придется по душе за океаном, и мы также понимаем, почему Германия выступила зачинщицей, вместе с французами (им надо не допустить прямых или косвенных санкций против себя по таможенным вопросам), но совершенно не понравится всем итальянским предприятиям и другим европейским странам, которые от хороших отношений с Москвой ожидали и ожидают возможности воспользоваться огромным рынком, полным спроса на их продукцию».