Познань, Польша, , 16:33 — REGNUM 25 октября в польской Познани десятки людей сорвали мессу в католическом костеле. Группа из десятков человек стояла перед алтарем с транспарантами, посвященными праву на аборт. Об этом сообщает Dziennik.

Журналисты отмечают, что участники данной акции подошли к алтарю после прочтения Евангелия. Они скандировали лозунг «С нас хватит!». Протестующие держали транспаранты, на которых содержались призывы к верующим выступить против решения Конституционного суда по поводу ужесточения ограничений права на аборт. На них были лозунги следующего содержания: «Католикам тоже нужен аборт» и «Католик, не ты один».

Настоятель кафедрального прихода отец Иренеуш Шварц попросил активистов прекратить срыв мессы и вызвал полицию. Через несколько минут он сообщил, что в связи с невозможностью дальнейшего проведения богослужения из-за явного нарушения порядка и санитарных правил, месса окончена.

В полиции Познани сообщили, что все нарушители установлены, их ожидают штрафы.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.