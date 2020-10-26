Москва, , 16:29 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне обсуждает расширение предоставление отсрочек от призыва в армию, сообщил депутат Андрей Красов («Единая Россия»).

«Еще один законопроект уточняет основания для предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время. В частности, это касается граждан, занятых постоянным уходом за одиноким родственником: отцом, матерью, женой, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем», — отметил Красов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что сейчас не предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры.

Комитет Госдумы по обороне считает, что подход к определению категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время, должен быть один, особенно, когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан, подчеркнул парламентарий.