Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Многотысячный митинг, проведённый членами оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в Батуми, способствовал распространению коронавируса в Грузии. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 26 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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"Я считаю, что это был сознательный подрывной акт. Это была не просто акция безответственной политической партии. Целью было распространение пандемии, и они надеются, что пандемия каким-то образом повлияет на результаты выборов», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он отметил, что с того времени в Грузии в сутки стали вдвое больше выявлять случаев заражения коронавирусом. По мнению политика, это связано с тем митингом.

Стоит отметить, что митинг в Батуми сторонники ЕНД провели вечером 16 октября. Тогда в СМИ отметили, что, вопреки рекомендациям, большинство участников акции были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

По данным на 16 октября в Грузии было выявлено за сутки 958 носителей SARS-CoV-2. По данным на 26 октября — 1872.

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