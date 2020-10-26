Бишкек, , 14:06 — REGNUM На ремонт Дома правительства Киргизии, пострадавшего во время захвата участниками массовых беспорядков, понадобится не 450 млн сомов (426,8 млн рублей), как считает администрация главы государства, а гораздо меньшая сумма. Об этом в соцсетях заявил и. о. президента Садыр Жапаров.

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По словам Жапарова, он лично осмотрел здание Белого дома, после чего сделал вывод, что ремонт не потребует существенных расходов.

«Смета составит порядка 10 млн сомов (9,5 млн рублей). Ремонт будет проведен уже в ближайшее время», — сказал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома.

После этого они добились того, что из тюрем выпустили несколько политиков, осужденных за различные преступления, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова, который отбывал срок за совершение особо тяжкого преступления — организацию захвата заложника. Впоследствии Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента.