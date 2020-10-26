Минск, 26 октября 2020, 13:23 — REGNUM В Минске сотрудники полиции задержали двух сотрудников белорусского интернет-портала Onliner. Об этом 26 октября сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
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«В цепочке солидарности на проспекте Дзержинского в Минске задержан CEO Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе несанкционированных протестных акций, которые состоялись в столице Белоруссии 25 октября, было задержано свыше 100 человек. Во время нападения манифестантов на задние центрального РУВД Минска пострадали два сотрудника милиции и служебный транспорт.