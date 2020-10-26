Белград, , 12:45 — REGNUM Согласно отчёту агентства Bloomberg, опубликованному 25 октября, после нового распределения министерских должностей в правительстве Сербия вошла в десятку стран мира с лучшим гендерным балансом в исполнительной власти. Половину министерских должностей в правительстве Сербии занимают женщины. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В американском агентстве также напомнили, что президент Сербии Александр Вучич в 2017 году избрал Анну Брнабич в качестве первой женщины-премьер-министра в истории страны.

Помимо неё в состав нового правительства входят Анжелка Атанаскович, Ирена Вуйович, Татьяна Матич, Майя Попович, Мария Обрадович, Гордана Хомич, Ядранка Йоксимович, Дарья Кисич Тепавчевич, Зорана Михайлович и Майя Гойкович.

В Bloomberg также отметили, что две пятых из 250 депутатских мест в парламенте Сербии занимают женщины.