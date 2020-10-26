Париж, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «атаке на ислам» после того, как тот оправдал использование на уроках карикатур на пророка Мухаммеда убитым учителем Самуэлем Пати.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава пакистанского правительства предположил, что «президент Макрон мог бы создать условия для мирного разрешения конфликта, но его действия ведут лишь к большей поляризации и маргинализации».

«Очень жаль, что он решил поддержать исламофобию, атакуя ислам, а не террористов, которые устраивают атаки», — добавил Хан.

Напомним, 21 октября во время церемонии прощания с убитым учителем истории Самуэлем Пати, прошедшей в здании университета Сорбонна в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон назвал погибшего «лицом Республики» и «тихим героем».

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