Сеул, , 10:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит $200 млн на оказание помощи в борьбе с коронавирусом ряду стран Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

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По их словам, помощь будет оказана таким странам, как Филиппины, Камбоджа и Бангладеш.

Известно, что данные средства будут выделены в рамках плана предоставления ссуд и грантов развивающимся странам с целью продвижения проектов в области здравоохранения, направленных на борьбу с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Азии превысило отметку 10 млн человек, а в мире — 42,1 млн.

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