Сеул, , 09:03 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за неделю сократился на 0,2%, до 45,6%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 23 октября среди 2527 человек, не одобряют действия президента 49,6% респондентов, что на 0,4% ниже, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,8% опрошенных.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» вырос на 2,9%, до 35,1%, а партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего), напротив, сократился на 2,3%, до 27,3%.

Между тем уровень поддержки Открытой демократической партии составил 7,1%, Партии справедливости — 5,4%, Народной партии — 6,8%.