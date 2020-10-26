Минск, , 08:42 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в республике. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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"26 октября начнётся общенациональная забастовка. Жители Белоруссии сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшейся в нынешнем году белорусской президентской кампании Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко. При этом все страны Евросоюза не признали демократичность белорусских выборов и ввели санкции против Лукашенко и его окружения.

Призвав белорусов не участвовать в уличных акциях протеста, Тихановская уехала в Литву и там 13 октября предъявила Лукашенко ультиматум: до 25 октября ему предложено добровольно покинуть президентский пост. В противном случае она пригрозила общенациональной забастовкой, которая уже объявлялась в начале августа и бесславно провалилась.

Власти Белоруссии объявили Тихановскую в розыск. Она тем временем встречается с первыми лицами ЕС и угрожает «планом Б», если её ультиматум потерпит фиаско.

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