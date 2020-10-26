Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook планирует принять особые меры для борьбы с распространением ложной информации и проявлениями ненависти в сети на фоне выборов президента США. Об этом 25 октября со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

В числе механизмов, которые планирует применять компания Facebook — искусственное снижение скорости распространения особенно популярных публикаций. Также службы безопасности соцсети будут мобилизованы на более активное и менее разборчивое блокирование контента, который может способствовать разжиганию ненависти. Предполагается, что эти меры приведут к уменьшению в ленте новостей Facebook дезинформации, призывов к насилию и попыток раздуть сенсацию на пустом месте.

Однако, отмечает издание, к перспективе принятия таких мер критически относятся даже некоторые сотрудники компании, полагающие, что это лишит пользователей возможности полноценно принимать участие в политической дискуссии.

Источники газеты отмечают, что ранее подобные приёмы были опробованы в Мьянме и Шри-Ланке.

Ранее вице-президент по политике и коммуникациям Facebook Ник Клегг заявил, что в Facebook и Instagram были удалены 120 тысяч публикаций, которые «затрудняют проведение выборов президента США».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть ослабит запреты и ограничения после окончания выборов в США. Кроме того, несмотря на «решительную поддержку свободы слова», Facebook взяла на себя обязательство бороться с отрицанием холокоста, движением QAnon и экстремистскими группами.

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