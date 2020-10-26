Пекин, , 05:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде в связи с инфицированием последнего COVID-19, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

В своей телеграмме китайский лидер написал, что он выражает слова поддержки польскому лидеру сражу же, как узнал о том, что Дуда заболел новой коронавирусной инфекцией. Си Цзиньпин также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что о болезни польского президента стало известно 24 октября через пресс-секретаря Дуды Блажея Спихальского, который опубликовал соответствующее заявление в Twitter.

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