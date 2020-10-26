Москва, , 00:47 — REGNUM Наблюдательный полёт над территорией Словении проведут в период с 26 по 30 октября российские военные инспекторы. Об этом со ссылкой на начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова 26 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В рамках реализации Международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Словении», — приводятся в сообщении слова Рыжкова.

Отмечается, что самолёт будет выполнять полёт по согласованному сторонами маршруту, взлетая с аэродрома открытого неба Любляна. В ходе полёта, максимальная дальность которого составит 500 километров, словенские специалисты на борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения в соответствии с положениями договора.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты из Франции совершат наблюдательный полёт над территорией России. Самолёт наблюдения С-130Н выполнит полёт с аэродрома Кубинка с 19 по 23 октября в рамках реализации Международного договора по открытому небу.

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