Москва, , 19:10 — REGNUM Решение завершить спортивную карьеру бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, который 24 октября выиграл у представителя США Джастина Гэтжи во втором раунде и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, является его выбором. Об этом 25 октября сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это его (Хабиба Нурмагомедова — прим. ИА REGNUM) выбор», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью после поединка с американцем Джастином Гэтжи объявил журналистам о том, что он провёл последний бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Абу-Даби.

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