Неаполь, Италия, , 17:39 — REGNUM В итальянском Неаполе «политические экстремисты» и «преступные группировки» организовали акцию протеста против введения карантинных мер. Об этом сообщает The Sunday Times.

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Отмечается, что участники акции разбивали машины, поджигали мусорные баки и нападали на полицейских. Поводом стало решение правительства региона Кампания, в который входит Неаполь, ввести комендантский час и месячный карантин.

«Пусть Неаполь станет первым городом, который восстает против диктатуры здравоохранения», — заявил перед протестами лидер ультраправой партии Forza Nuova Роберто Фиоре.

По данным министерства внутренних дел Италии, беспорядки организовали не только «маргинальные хулиганы» и «политические экстремисты», но и местные «преступные группировки», пишет RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября власти итальянского региона Кампанья на период до 13 ноября ввели комендантский час с 23:00 до 5:00. Аналогичное решение было принято властями Ломбардии (Милан). Там штраф за нарушение режима составляет до 3000 евро.

Кроме того, по данным местных СМИ, с 26 октября по 24 ноября в стране будут закрыты спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры, театры, а также спа и термальные центры. В то же время работа предприятий общественного питания: баров, ресторанов и кафе, будет ограничена до 18:00 (20:00 мск).