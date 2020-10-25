Выборг, Ленинградская область, , 14:57 — REGNUM Погибший в результате покушения депутат муниципального образования «Город Выборг», предприниматель и общественный деятель Александр Петров «был человеком слова и дела, беззаветно служа Выборгу, всегда пользовался авторитетом и уважением среди коллег». Об этом говорится в тексте соболезнования, который распространила пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

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Напомним, Петров был убит киллером вечером 24 октября в своем домовладении в поселке Великое Выборгского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства по найму. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль.

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В администрации Выборгского района напомнили, что Александр Петров — коренной выборжанин, родился 22 сентября 1959 года. С 1994 по 2000 годы являлся депутатом муниципального собрания МО «Выборгский район» Ленобласти. С 2015 по 2020 годы — депутат МО «Город Выборг».

С 1993 года Александр Петров руководил общественной организацией «Фаворит», которая осуществляла социально-значимые проекты в области культуры, поддержки инвалидов, благотворительной деятельности и спорта, отметили в администрации.

«При непосредственной поддержке Александра Петрова многие из спортсменов получили возможность качественной подготовки к соревнованиям и в результате завоевали право представлять Российскую Федерацию на Олимпийских и Паралимпийских играх, международных и всероссийских соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Выборге отметили активную многолетнюю общественную и благотворительную деятельность Александра Петрова, его помощь Выборгской и Приозерской епархии РПЦ в сохранении религиозных, духовных и нравственных ценностей.

Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области, совет депутатов МО «Выборгский район» и МО «Город Выборг» выразили искренние соболезнование семье и близким погибшего, а также попросили представителей СМИ «воздержаться от вмешательства в личную жизнь родных и близких Александра Петрова».

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