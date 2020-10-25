Минск, , 12:11 — REGNUM В центр Минска, где 25 октября белорусская оппозиция намерена провести очередную несанкционированную протестную акцию, стягиваются сотрудники силовых ведомств Белоруссии и спецтехника. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что автомобили ДПС утром 25 октября начали перекрывать движение транспорта по прилегающим к площади Независимости, на которой расположен Дом правительства Белоруссии и где днем оппозиция намерена провести свою акцию.

Также указывается, что около 10:40 в направлении центра города по проспекту Независимости прошла большая колонна техники представителей силовых ведомств: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы и заградительные машины «Рубеж».

Отметим, 25 октября истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которые входят требования отставки действующего главы государства, предоставления свободы всем политзаключенным и «прекращение насилия» по отношению к «мирным протестующим».