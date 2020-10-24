Белград, , 13:49 — REGNUM На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Петроварадине 23 октября министр иностранных дел Хорватии Гордан Грилич-Радман заявил, что поиск более двух тысяч пропавших без вести участников Югославских войн (1991−2001 гг.) является цивилизационным и гуманитарным вопросом для обеих стран. Министр иностранных дел Хорватии и президент Сербии договорились о том, где поисковые отряды из этих стран будут искать пропавших без вести во время Югославских войн. На встрече в Белграде присутствовали также официальные лица Международного Красного Креста. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Сербия обязалась провести поисковую операцию в трёх местах — в городах Сремские Карловцы и Богоево в округе Воеводины, а также на кладбищах вниз по течению Дуная от Смедерева до гидроэлектростанции Джердап.

Хорватия направит поисковые отряды на кладбище города Книн, на котором похоронены участники военных операций «Молния» и «Буря», проведённых хорватской армией в 1995 году.

Поиск пропавших без вести, по словам Вучича, является одним из приоритетов улучшения отношений между двумя государствами.