Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что он выиграет предстоящие выборы главы государства. Соответствующее заявление Трампа приводит сегодня, 24 октября, пресс-служба Белого дома.

Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что, по его мнению, он и со своими соратниками выиграют выборы президента США. Он отметил свой предвыборный митинг во Флориде, который считает митингом победителя.

«Я думаю, что мы выигрываем. Мы выигрываем с отрывом. Это (митинг во Флориде — ИА REGNUM) не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно? Мы впереди. Мы гораздо больше продвинулись, чем четыре года назад», — сказал Трамп.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 3 ноября. Большинство социологических опросов показывают, что победить должен бывший вице-президент. демократ Джо Байден.

Однако и в 2016 году, когда Трамп боролся за пост президента США против Хиллари Клинтон, опросы также показывали его поражение, но в итоге Трамп победил.