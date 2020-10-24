Москва, , 13:29 — REGNUM В связи с выходом постановления Правительства от 12.10.2020 РФ №1659 о правилах экспертизы научных и образовательных организаций и необходимостью приведения в соответствии с ним экспертной деятельности РАН клуб предлагает Президиуму Академии принять и обнародовать следующее решение:

а) В качестве главной экспертной организации РФ, РАН по собственной инициативе или по поручению высших государственных органов рассматривает и анализирует вопросы и проекты научной, образовательной и экономической деятельности, имеющие принципиальное значение для всей страны, конкретных регионов и отраслей или для нужд собственно науки и образования. По результатам этой работы РАН публикует и представляет руководству РФ научно-обоснованные рекомендации.

б) Порядок проведения экспертиз и привлечения экспертов из научного и образовательного сообщества определяется Президентом РАН или назначенной им специальной комиссией РАН по экспертизе, включающей представителей руководства институтов РАН и научной общественности.

в) Рассмотрение вопросов, связанных с закрытой тематикой, производится специально создаваемыми для этой цели советами, состоящими из членов РАН и других экспертов, допущенных к ознакомлению с соответствующей информацией.

г) Экспертиза принципиально важных проектов осуществляется членами РАН

без ущерба для их основной деятельности по организации и ведению научной работы и научного образования.

Клуб «1 июля»

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