Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что победит в президентской гонке. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я думаю, что мы выигрываем… Мы выигрываем с отрывом. Это не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?» — заявил Трамп, комментируя свой прошедший 15 октября во Флориде предвыборный митинг.

По словам президента, в настоящее время он лидирует и продвинулся к победе гораздо больше, чем четыре года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп готов обеспечить мирный переход власти в случае победы на предстоящих выборах главы государства его соперника. Об этом он заявил на митинге в Майами, подчеркнув при этом, что верит в свою победу.

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