Тегеран, , 09:11 — REGNUM 23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении посла Ирана в Ираке и двух высокопоставленных ливанских представителей «Хезболлы». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании министерство финансов США объявило, что страна ввела санкции в отношении посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди и двух других высокопоставленных ливанских чиновников.

В заявлении утверждалось, что Масджеди, близкий советник бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, сыграл определяющую роль в операциях сил КСИР в Ираке.

«За десятилетия своей службы Масджеди руководил программой подготовки и поддержки иракских групп ополченцев, а также поддерживал группы, ответственные за нападения, в результате которых погибли и были ранены американские и коалиционные силы в Ираке», — сообщило министерство финансов США.

В заявлении также утверждалось, что иранский посол несет ответственность за финансовые переводы, осуществляемые в интересах сил КСИР.