Тегеран, , 10:45 — REGNUM 23 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем послании подчеркнул, что Соединенные Штаты не в том положении, чтобы заявлять об ирано-йеменских двусторонних отношениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«США взяли на себя ответственность за 5 лет возглавляемой Саудовской Аравией бойни в Йемене. Злоупотребления страны печально известны: просто спросите об этом экс-шпиона @SecPompeo», — написал Хатибзаде в своем твиттере.

«Таким образом, США не в состоянии читать лекции йеменцам и иранцам об их двусторонних связях. Лучше покончить с вашими преступлениями и пагубным присутствием в нашем регионе», — подчеркнул он.

Ранее старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи заявил, что страна реализует все свои силы для защиты угнетенного народа Йемена.

Саудовская Аравия во главе девяти других арабских стран с 26 марта 2015 года проводит массированные атаки на территорию Йемена с целью вернуть власть ушедшему в отставку президенту страны и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.