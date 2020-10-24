Сан-Франциско, США, , 01:41 — REGNUM Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) 23 октября подтвердил своё постановление о приостановке исполнения решения министерства торговли США, запрещающего размещение мессенджера WeChat китайской компании Tencent в онлайн-магазинах компаний Apple и Google. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее ходатайство Минюста США было отклонено судьёй магистратского суда Сан-Франциско Лорел Билер, которая оставила в силе своё предыдущее постановление, несмотря на утверждение ведомства о его ошибочности. Министерство юстиции настаивает, что продолжение «беспрепятственного использования WeChat» представляет «угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

Напомним, что судья магистратского суда в штате Калифорния Лорел Билер 20 сентября приостановила решение министерства торговли США об удалении приложения WeChat.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США 25 сентября обратилось к федеральному судье в Сан-Франциско с просьбой разрешить правительству страны запретить компаниям Apple и Google размещать в своих онлайн-магазинах мессенджер WeChat китайской компании Tencent «до рассмотрения апелляции».

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