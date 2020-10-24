Приштина, , 07:56 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 23 октября резко отреагировала на арест сербскими властями гражданина Косово Агима Джоцая, путешествовавшего транзитом через Сербию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, МИД Сербии потребовал от Сербии немедленно освободить Джоцая и еще одного гражданина Косово Незира Мехметая, к настоящему моменту удерживаемого Сербией уже десять месяцев.

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Оба обвиняются в совершении преступлений против сербского населения в Косово.

Харадинай-Стубла призвала Евросоюз и страны «Большой пятерки» — США, Германию, Францию, Италию и Великобританию — оказать давление на Белград с целью заставить его отказаться от практики задержания граждан Косово, путешествующих транзитом через территорию Сербии.

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