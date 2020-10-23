Брюссель, , 22:23 — REGNUM Внешние силы не должны вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе, а стороны конфликта не должны провоцировать ухудшения ситуации, говорится в заявлении дипломатического руководства Европейского союза от 23 октября.

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Заявление было опубликовано по итогам переговоров верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и американского госсекретаря Майка Помпео, состоявшихся 23 октября.

Боррель и Помпео заявили, что нужно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Эти два принципа призывают всех действующих лиц, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона», — говорится в заявллении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео выступил посредником в проведённых в американской столице раздельных переговорах с коллегами из Армении и Азербайджана.